Traffico Roma del 13-05-2021 ore 15:30 (Di giovedì 13 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione contratti vengono segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata interna Gra Flaminia Salaria ed all'uscita per la A24 è La Rustica in esterna e rallenta sull'altra turbano della 24 un incidente provoca code tra il raccordo anulare Tor Cervara verso la tangenziale proprio in tangenziale si rallenta tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni alla Platino da via Cilicia con rallentamenti verso San Giovanni code sulla Pontina da Spinaceto a Raccordo Anulare verso l'Eur si rallenta anche in via del Porto Fluviale da via Ostiense a Piazza della Radio per i dettagli di quel di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde

