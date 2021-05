Scontro tra furgone e moto: grave giovane centauro (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutograve incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale tra Paupisi e Torrecuso in località Collepiano. Per cause in corso d’accertamento, sono venuti a collisione un furgone e una moto. Ad avere la peggio, a seguito dello Scontro, il centauro (un 21enne), trasportato al San Pio in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e per i rilievi i Carabinieri del Comando provinciale di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoincidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale tra Paupisi e Torrecuso in località Collepiano. Per cause in corso d’accertamento, sono venuti a collisione une una. Ad avere la peggio, a seguito dello, il(un 21enne), trasportato al San Pio in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e per i rilievi i Carabinieri del Comando provinciale di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

