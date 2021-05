Ronaldo Juventus, la madre conferma: “Lo convincerò a tornare” (Di giovedì 13 maggio 2021) Cristiano Ronaldo potrebbe realmente lasciare la Juventus con un anno di anticipo per terminare la carriera tra le fila dello Sporting Lisbona. Il club, che ha appena vinto il campionato portoghese, riaccoglierebbe a braccia aperte l’attaccante bianconero. A confermare la possibile indiscrezione è stata anche la madre, Dolores, del numero sette tramite un’intervista concessa ai microfoni di ‘TVI 24. Juventus: le parole della madre di Ronaldo “Cristiano? Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade. Sono felice per il titolo della squadra, e ora proverò a convincerlo”. Leggi anche:Sassuolo Juventus, Pirlo: “Troppi errori. Siamo vivi, lotteremo fino alla fine” Ha dichiarato la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 13 maggio 2021) Cristianopotrebbe realmente lasciare lacon un anno di anticipo per terminare la carriera tra le fila dello Sporting Lisbona. Il club, che ha appena vinto il campionato portoghese, riaccoglierebbe a braccia aperte l’attaccante bianconero. Are la possibile indiscrezione è stata anche la, Dolores, del numero sette tramite un’intervista concessa ai microfoni di ‘TVI 24.: le parole delladi“Cristiano? Gli parlerò e lo, l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade. Sono felice per il titolo della squadra, e ora proverò a convincerlo”. Leggi anche:Sassuolo, Pirlo: “Troppi errori. Siamo vivi, lotteremo fino alla fine” Ha dichiarato la ...

