Roma | stupro ai Colli Albani | ragazzo drogato e violentato da due amici

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sono stati individuati i responsabili delloai danni di unno di 22 anni avvenuto lo scorso ottobre a, nella zona di. Il giovane era stato, rinchiuso in una casa e poia turno da due suoiper poi essere cacciato dall’appartamento ancora sanguinante. Lo scorso autunno ilè stato soccorso dall’ambulanza in un bar della zona poco dopo le 5 di mattina. Secondo quanto riporta la Polizia il giovane era in uno stato di agitazione e ha raccontato di aver fatto uso di droghe e di essere statoda alcuni. Gli accertamenti clinici in ospedale hanno poi confermato sia loche l’assunzione ...

Dopo aver vagato per un po' di tempo però è tornato intenzionato a farsi riaccompagnare a casa ed è in quel momento che è avvenuto lo. Come riportaToday: I poliziotti hanno identificato ...... un acido organico conosciuto anche come 'droga delle' - con due conoscenti, nell'... entrambi romani, di 32 e 25 anni, permettendo così alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di...I due stupratori hanno minacciato il ragazzo di inviare il video della violenza al fidanzato, se mai avesse raccontato quanto successo.Fermati due giovani accusati di aver drogato e stuprato a turno un ragazzo per poi rimandarlo in strada sanguinante ...