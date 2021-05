PS5 a tutto DualSense: gli sviluppatori di Ratchet & Clank Rift Apart, Kena e non solo rivelano come sfrutteranno il controller (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella giornata di oggi, PlayStation ha annunciato l'arrivo di due nuove colorazioni per il suo DualSense. Il controller PS5 ha di certo rivoluzionato il modo di giocare dei giocatori e attraverso un altro post vengono dettagliati in anteprima alcuni giochi che sfrutteranno appieno il feedback aptico ed i trigger adattivi. Ratchet & Clank: Rift Apart La precisione del feedback aptico consente di offrire a tante cose del mondo una percezione unica. Il semplice atto di raccogliere i dardi da un nemico sconfitto è molto più soddisfacente quando i giocatori sentiranno nelle loro mani un piccolissimo impulso da ciascuno di essi, completato da un sottile suono del controller. Il semplice utilizzo della ruota delle armi o la ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella giornata di oggi, PlayStation ha annunciato l'arrivo di due nuove colorazioni per il suo. IlPS5 ha di certo rivoluzionato il modo di giocare dei giocatori e attraverso un altro post vengono dettagliati in anteprima alcuni giochi cheappieno il feedback aptico ed i trigger adattivi.La precisione del feedback aptico consente di offrire a tante cose del mondo una percezione unica. Il semplice atto di raccogliere i dardi da un nemico sconfitto è molto più soddisfacente quando i giocatori sentiranno nelle loro mani un piccolissimo impulso da ciascuno di essi, completato da un sottile suono del. Il semplice utilizzo della ruota delle armi o la ...

