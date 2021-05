Operazione “Amici in Comune”: 11 arresti nel cosentino coinvolto anche un sindaco (Di giovedì 13 maggio 2021) Operazione “Amici in Comune”: arrestate 11 persone nei confronti del sindaco in carica ed Ex sindaco di comuni dell’Alto Tirreno e imprenditori e pubblici funzionari. Il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza nell’ambito di una Operazione della procura di Paola Operazione “Amici in Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021)in”: arrestate 11 persone nei confronti delin carica ed Exdi comuni dell’Alto Tirreno e imprenditori e pubblici funzionari. Ildi Praia a Mare, Antonio Praticò, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza nell’ambito di unadella procura di Paolain

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (Operazione 'Amici in comune'. Arrestato sindaco dell'alto Tirreno cosentino. VIDEO) è stato pub… - S1Tv : Operazione “Amici in Comune”. Condotte collusive e turbative d’asta: misure cautelari per sindaco, ex sindaco, funz… - infoitinterno : Operazione “Amici in comune”, 11 arresti, tra cui sindaco ed ex sindaco del cosentino - corrierelamezia : Operazione 'Amici in comune', 11 arresti, tra cui sindaco ed ex sindaco del cosentino - CosenzaPage : Operazione 'Amici in comune', 11 arresti, tra cui sindaco ed ex sindaco del cosentino - - -