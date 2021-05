Offerte Iliad: Minuti e 100 GB ancora a 9.99 (Di giovedì 13 maggio 2021) Continua la guerra all’ultima promo tra i provider di telefonia e stavolta protagoniste dell’articolo di oggi sono le Offerte Iliad e in particolare della promo 100 Giga. Iliad è nuovamente pronto a sorprendere e a rubare clienti tra le file ancora una volta non c’è gioco. Iliad sfida i suoi competitor con la promo 100 GIGA mostrando diversi punti di vantaggio a cospetto. Secondo un’analisi statistica effettuata in Italia ,il provider francese sarebbe quello più scelto nel momento in cui si necessiterebbe di un cambio gestore. Sicuramente ciò che porta gli utenti a scegliere Iliad sono le sue Offerte descritte nel dettaglio sul sito ufficiale. Iliad propone un gran numero di Offerte con una grande qualità dal punto di vista dei GB ... Leggi su promotelefoniche (Di giovedì 13 maggio 2021) Continua la guerra all’ultima promo tra i provider di telefonia e stavolta protagoniste dell’articolo di oggi sono lee in particolare della promo 100 Giga.è nuovamente pronto a sorprendere e a rubare clienti tra le fileuna volta non c’è gioco.sfida i suoi competitor con la promo 100 GIGA mostrando diversi punti di vantaggio a cospetto. Secondo un’analisi statistica effettuata in Italia ,il provider francese sarebbe quello più scelto nel momento in cui si necessiterebbe di un cambio gestore. Sicuramente ciò che porta gli utenti a sceglieresono le suedescritte nel dettaglio sul sito ufficiale.propone un gran numero dicon una grande qualità dal punto di vista dei GB ...

