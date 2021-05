Musk con un tweet affossa i Bitcoin (Di giovedì 13 maggio 2021) Ha sconvolto il mercato delle criptovalute e non solo l'ultimo tweet di Elon Musk: il multimiliardario patron di Tesla ha annunciato la notte scorsa che il suo gruppo non accetterà più i Bitcoin come forma di pagamento per le auto. Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP— Elon Musk (@elonMusk) May 12, 2021 La motivazione addotta da Musk riguarda l'impatto ambientale del processo di estrazione della criptovaluta più nota al mondo: "Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare di carbone, che ha le peggiori emissioni tra tutti i combustibili", ha spiegato nel tweet l'ad di Tesla, da sempre grande sostenitore della valuta virtuale. "La ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) Ha sconvolto il mercato delle criptovalute e non solo l'ultimodi Elon: il multimiliardario patron di Tesla ha annunciato la notte scorsa che il suo gruppo non accetterà più icome forma di pagamento per le auto. Tesla &pic.twitter.com/YSswJmVZhP— Elon(@elon) May 12, 2021 La motivazione addotta dariguarda l'impatto ambientale del processo di estrazione della criptovaluta più nota al mondo: "Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione e le transazioni di, in particolare di carbone, che ha le peggiori emissioni tra tutti i combustibili", ha spiegato nell'ad di Tesla, da sempre grande sostenitore della valuta virtuale. "La ...

