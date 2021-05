Malagò: “Cinque donne in Giunta Coni risultato strepitoso” (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanni Malagò è stato rieletto Presidente del Coni al termine del Consiglio Nazionale elettivo svoltosi al Circolo Bonacossa di Milano. fmo/gm/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanniè stato rieletto Presidente delal termine del Consiglio Nazionale elettivo svoltosi al Circolo Bonacossa di Milano. fmo/gm/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Cinque Coni, Giovanni Malagò rieletto presidente: sarà il terzo mandato 'Abbiamo cinque donne su 13 in giunta. È un risultato incredibile. E che donne, delle grandi campionesse olimpiche', ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò .

Raggi e l'affetto per Malagò, a cui dava buca e diceva: "Le Olimpiadi? Criminali" Cinque anni fa il presidente del Coni per i grillini era il Draghi dello sport: un nemico da abbattere. Adesso, dopo la guerra per i Giochi a Roma, Raggi saluta la sua conferma con piacere e ...

'Abbiamo cinque donne su 13 in giunta. È un risultato incredibile. E che donne, delle grandi campionesse olimpiche', ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò.