Lazio | Tare a Roma con un dirigente del Cagliari per un giocatore

Summit tra esponenti della dirigenza di Lazio e Cagliari con l'agente di Cragno per il futuro del portiere: piace ai biancocelesti ma anche al Lille. Tra la Lazio e il Cagliari sarebbero in corso affari di calciomercato, mentre la stagione di Serie A volge al termine. Alessio Cragno, attuale portiere dei sardi, infatti, piace ai

serinho2013 : @Marcottocinque Eventualmente tornerebbe in Turchia, ma non credo che la Lazio segua Onuachu. Non sarebbe da Tare. - serinho2013 : - serieAnews_com : ?? #Lazio, #Tare a pranzo con un dirigente del #Cagliari per un giocatore - Alon_23 : RT @Lazio_Land: Il Messaggero reports Igli Tare met up with agent Alessandro Moggi & Cagliari DS Capozucca in Rome to discuss the future of… - Lazio_Land : Il Messaggero reports Igli Tare met up with agent Alessandro Moggi & Cagliari DS Capozucca in Rome to discuss the f… -