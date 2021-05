La mamma di CR7 promette: “Proverò a convincerlo a tornare allo Sporting” (Di giovedì 13 maggio 2021) La promessa fatta da Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, la mamma di CR7, ad alcuni tifosi durante la festa per il titolo dei biancoverdi, ripresa dalle telecamere della televisione portoghese TVI 24: “Gli parlerò e Proverò a convincerlo a tornare l’anno prossimo allo stadio Alvalade e vestire i colori dello Sporting”. Foto: A Bola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) La promessa fatta da Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, ladi CR7, ad alcuni tifosi durante la festa per il titolo dei biancoverdi, ripresa dalle telecamere della televisione portoghese TVI 24: “Gli parlerò el’anno prossimostadio Alvalade e vestire i colori dello”. Foto: A Bola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

