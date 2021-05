Highlights Nadal-Shapolavov 3-6 | 6-4 | 7-63 | Internazionali d’Italia 2021 VIDEO

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilcon glidel match Rafael-Denis Shapovalov ( 3-6, 6-4, 7-6(3) ), valido per gli ottavi di finale degliBNL. Lo spagnolo è stato il protagonista di una grande rimonta: dopo un inizio in grande difficoltà,si riprende rimettendo il punteggio in parità nel secondo parziale. Ultimo set molto equilibrato, nel qualeha avuto la meglio al tie break. SportFace.

Rafael Nadal oggi se la vede con Denis Shapovalov agli Internazionali BNL d'Italia 2021. Dopo la vittoria ... Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights post-partita. Rafael Nadal sfiderà Denis Shapovalov agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2021.