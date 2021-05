Guardiola ringrazia Klopp e Ancelotti | «Li apprezzo e li ammiro»

(Di giovedì 13 maggio 2021) Pepha parlato del terzo titolo conquistato con il Manchester City: ecco le sue dichiarazioni suPepparla in conferenza stampa: le sue dichiarazioni dopo i complimenti di. «Vorrei dire grazie mille, lomolto dae Carlo. Non ho ancora potuto rispondere ai messaggi, ma lo farò oggi. Lie li. Questo titolo è importante ma facciamo un quadro generale. Nell’ultimo decennio il City ha vinto cinque titoli e negli ultimi quattro anni ne ha vinti tre. È incredibile. Sono molto orgoglioso di sostenere l’etica del lavoro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

