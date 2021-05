Geox | conti primo trimestre ancora impattati da chiusure

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’MTA di Borsa di Milano e attiva nel settore delle calzature classiche e casual, ha registrato ricavi pari a 148,4 milioni di euro, in riduzione del 18,9% rispetto al2020 (-17,4% a cambi costanti). I ricavi realizzati in Italia, che rappresenta il 20,2% dei ricavi del gruppo (23,5% nel2020), si attestano a 29,9 milioni di euro, rispetto ai 42,9 milioni nel2020. “I dati di questi mesi stanno evidenziando come i canali ed i mercati nondalle restrizioni per la pandemia stiano consolidando la propria crescita – sottolinea la società – Cina e Russia, mercati ad alto potenziale e su cui il gruppo sta investendo, hanno riportato crescite vicine al +50% ...

"Il primo trimestre non risulta affatto indicativo per il trend atteso nei prossimi trimestri", sottolinea, che si aspetta che il primo semestre dell'anno possa chiudersi con un livello di ...