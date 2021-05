FNM | approvati conti primo trimestre segnato da acquisizione MISE

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – FNM, gruppo quotato sull’MTA e attivo nel trasporto e nella mobilità in Lombardia, ha registrato ricavi pro-forma pari a 116,7 milioni di euro (121,4 milioni di euro al 31 marzo 2020, -3,9%), un EBITDA rettificato pro-forma di 35,4 milioni di euro (44 milioni di euro al 31 marzo 2020, -19,5%) e un utile netto rettificato pro-forma pari a 11,3 milioni di euro (18,3 milioni di euro al 31 marzo 2020, -38,3%). Il conto economico pro-forma – alla luce del perfezionamento dell’della partecipazione di controllo in Milano Serravalle – Milano Tangenziali () avvenuto lo scorso 26 febbraio – considera il consolidamento didalgennaio 2021. Il periodo di confronto del2020 è stato parimenti pro-formato come se il consolidamento di ...

ha confermato le previsioni per il 2021 . Il confronto delle previsioni per il gruppo a perimetro omogeneo (ovvero considerando MISE consolidata inper tutto il 2020 e tutto il 2021), ...