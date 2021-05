Draghi trova sempre i soldi per le banche: in arrivo altri aiuti fiscali per favorire le fusioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Con l’alternarsi di proclami, linee guida e indicazioni che emergono dalle dichiarazioni degli esponenti del governo Draghi e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il dna dell’Italia che verrà si va delineando in maniera precisa e decisamente inquietante. Un Paese asservito totalmente all’Ue e ai suoi diktat, con i pochi soldi in arrivo che saranno spesi solo ed esclusivamente come Bruxelles comanda. E con un occhio di riguardo non tanto per i cittadini, spesso e volentieri abbandonati al loro destino, quanto piuttosto per le banche, considerate non a caso “elemento fondamentale” nei mesi che verranno per tenere in piedi il sistema. A spianare la strada agli istituti, che chiedevano sostegno in un momento di difficoltà economica, era stato per la verità il Conte bis, con incentivi fiscali ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 13 maggio 2021) Con l’alternarsi di proclami, linee guida e indicazioni che emergono dalle dichiarazioni degli esponenti del governoe dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il dna dell’Italia che verrà si va delineando in maniera precisa e decisamente inquietante. Un Paese asservito totalmente all’Ue e ai suoi diktat, con i pochiinche saranno spesi solo ed esclusivamente come Bruxelles comanda. E con un occhio di riguardo non tanto per i cittadini, spesso e volentieri abbandonati al loro destino, quanto piuttosto per le, considerate non a caso “elemento fondamentale” nei mesi che verranno per tenere in piedi il sistema. A spianare la strada agli istituti, che chiedevano sostegno in un momento di difficoltà economica, era stato per la verità il Conte bis, con incentivi...

