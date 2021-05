**Covid: Sileri, 'Fdi ritiri mozione e voti odg, uniti per progressive riaperture'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia ritiri la mozione e aderisca all'ordine del giorno della maggioranza, perchè in modo unito l'Aula esprima l'auspicio per progressive riaperture e conseguente abbandono del coprifuoco. E' l'invito rivolto dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, al termine della discussione generale al Senato sulla mozione presentata da Fdi e sull'ordine del giorno della maggioranza in tema di riaperture rispetto alla gestione della pandemia. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Fratelli d'Italialae aderisca all'ordine del giorno della maggioranza, perchè in modo unito l'Aula esprima l'auspicio pere conseguente abbandono del coprifuoco. E' l'invito rivolto dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, al termine della discussione generale al Senato sullapresentata da Fdi e sull'ordine del giorno della maggioranza in tema dirispetto alla gestione della pandemia. (segue)

