Covid, prosegue progetto di screening rapidi 'Satwork' (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le prime tre sessioni del progetto "Satwork", acronimo per "Safe AT WORK" che prevede l'allestimento di un Laboratorio mobile, dotato di tecnologie Satcom e Navsat, per la realizzazione di campagne di screening rapidi sul Covid-19 in aree interessate da divario digitale ed infrastrutturale, arriva anche a Napoli in via Docleziano e le aree interne della Provincia di Avellino. In queste nuove sessioni di screening si utilizzeranno prioritariamente Tamponi rapidi Antigenici della Technogenetics, in luogo dei Test rapidi anticorpali, per potenziare il presidio diagnostico concentrandosi maggiormente sull'individuazione di soggetti con potenziale carica virale. Le tappe precedenti hanno visto percentuali di adesioni notevoli. I responsabili ...

