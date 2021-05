AstraZeneca, più dosi a Veneto, Lombardia e Piemonte: 'Ne usiamo tante' (Di giovedì 13 maggio 2021) Compensare le regioni più avanti con i target delle somministrazioni, anticipando ad alcuni territori più dosi di tra i nuovi arrivi: a poterle incassare potrebbero essere già Veneto, Lombardia e ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Compensare le regioni più avanti con i target delle somministrazioni, anticipando ad alcuni territori piùdi tra i nuovi arrivi: a poterle incassare potrebbero essere giàe ...

Advertising

RobertoBurioni : Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a cola… - Agenzia_Ansa : Ci saranno ulteriori bilanciamenti sul vaccino di AstraZeneca, con il consenso delle Regioni interessate. L'obietti… - La7tv : #dimartedi L'immunologo Sergio Romagnani: 'Se io avessi 25 anni e fossi una donna, probabilmente correrei meno risc… - ptssssfxx : RT @RobertoBurioni: Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a colazion… - vitovito63 : RT @RobertoBurioni: Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a colazion… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca più AstraZeneca, più dosi a Veneto, Lombardia e Piemonte: 'Ne usiamo tante' ...5%, una delle percentuali più basse in Italia - auspicherebbe fino a 300 mila dosi in più alla ... anche AstraZeneca', spiega il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Nel Veneto il potenziale ...

Covid: Figliuolo, 'a luglio vaccinato 60% popolazione, 40enni a giugno' (2) ... sono 730 quelle che si sono iscritte al nostro progetto: dobbiamo intercettare la ripresa economica al più presto'. Il generale farà la seconda dose di Astrazeneca a inizio giugno. Su questo vaccino,...

AstraZeneca, più dosi a Veneto, Lombardia e Piemonte: «Ne usiamo tante» ilmessaggero.it ...5%, una delle percentualibasse in Italia - auspicherebbe fino a 300 mila dosi inalla ... anche', spiega il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Nel Veneto il potenziale ...... sono 730 quelle che si sono iscritte al nostro progetto: dobbiamo intercettare la ripresa economica alpresto'. Il generale farà la seconda dose dia inizio giugno. Su questo vaccino,...