Arisa, addio al fidanzato Andrea Di Carlo, ma fa pace con Tancredi di Amici: FOTO (Di giovedì 13 maggio 2021) Arisa e Tancredi di Amici hanno fatto pace, ma la cantante ha perso un’altra volta il suo fidanzato Andrea Di Carlo. Ma cosa è successo? Leggi anche: Amici 2021, Tancredi ha smesso di seguire Arisa su Instagram dopo l’eliminazione? Le sue parole Arisa dice addio ad Andrea Su Dagospia, in merito ad Arisa e al... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 maggio 2021)dihanno fatto, ma la cantante ha perso un’altra volta il suoDi. Ma cosa è successo? Leggi anche:2021,ha smesso di seguiresu Instagram dopo l’eliminazione? Le sue parolediceadSu Dagospia, in merito ade al...

Advertising

infoitcultura : Arisa, addio al fidanzato Andrea Di Carlo: «Lasciati in modo burrascoso, mandati all'aria i progetti di matrimonio» - infoitcultura : Telenovela Arisa: (nuovo) addio ad Andrea Di Carlo - francobus100 : Arisa, addio ad Andrea Di Carlo: «Lasciati in modo burrascoso, mandati all'aria i progetti di matrimonio»… - gossipblogit : Arisa, è di nuovo crisi con il fidanzato Andrea Di Carlo - feritiecontenti : arisa che a tancredi non avrà detto nemmeno addio -