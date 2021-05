Antitrust | multa di oltre 100 milioni a Google per abuso posizione dominante

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di100di euro (102.084.433,91) alle società Alphabet,Italy per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Attraverso il sistema operativo Android e l’app storePlay,detiene unache le consente di controllare l’accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali. In Italia circa i tre quarti degli smartphone utilizzano Android. Inè un operatore di assoluto rilievo, a livello globale, nel contesto della cosiddetta economia digitale e possiede una forza finanziaria rilevantissima. Secondo quanto accertato dall’Autorità, ...

Advertising

repubblica : ?? Antitrust, multa da 100 milioni di euro a Google: contestato un abuso di posizione dominante nel mercato delle app - askanews_ita : Antitrust, multa di 100 milioni a #Google #antitrust - patricelumumb19 : @Agenzia_Ansa L’antitrust ha erogato una multa che corrisponde alla ricchezza accumulata da Google in meno di sette ore - studiomarzocchi : Ultima Ora: Antitrust, multa da più di 100 milioni di euro a Google: abuso di posizione dominante #economia… - floo1989 : RT @Corriere: Antitrust, multa da più di 100 milioni di euro a Google: abuso di posizione dominante -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust multa

la Repubblica

L'ha perciò imposto a Google - si legge nella nota - di mettere a disposizione di Enel X Italia, così come di altri sviluppatori di app, strumenti per la programmazione di app ...La sanzione alle società Alphabet, Google e Google Italyda oltre 100 milioni di euro dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (102.084. si legge in una nota dell'L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91) alle societa' Alphabet Inc., Google LLC e GoogleItaly S.r.l. per violazione d ...Antitrust, multa di 100 mln a Google per abuso di posizione dominante: deve rendere disponibile app Enel X JuicePass su Android Auto.