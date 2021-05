Al Bano contro Fedez per i vecchi testi: “Sconcertanti”, poi un pensiero su Romina Power (Di giovedì 13 maggio 2021) Da molti è considerata una posizione da bacchettone, quella di Al Bano contro Fedez emersa nell’ultima intervista rilasciata per il settimanale Oggi. Il cantautore pugliese, infatti, ha parlato a ruota libera del rapper e imprenditore milanese a ridosso delle ultime polemiche con la Rai per quell’esibizione al Primo Maggio 2021. Al Bano contro Fedez contro Federico Lucia si è espresso anche Pippo Baudo e Al Bano Carrisi, a quasi due settimane dalla vicenda, riprende il discorso e coglie l’occasione per parlare dei vecchi testi del rapper. Una polemica, quella sollevata da Al Bano, che continua sull’onda di Vittorio Sgarbi e dei maggiori esponenti della Lega. Ricordiamo, infatti, che per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Da molti è considerata una posizione da bacchettone, quella di Alemersa nell’ultima intervista rilasciata per il settimanale Oggi. Il cantautore pugliese, infatti, ha parlato a ruota libera del rapper e imprenditore milanese a ridosso delle ultime polemiche con la Rai per quell’esibizione al Primo Maggio 2021. AlFederico Lucia si è espresso anche Pippo Baudo e AlCarrisi, a quasi due settimane dalla vicenda, riprende il discorso e coglie l’occasione per parlare deidel rapper. Una polemica, quella sollevata da Al, che continua sull’onda di Vittorio Sgarbi e dei maggiori esponenti della Lega. Ricordiamo, infatti, che per ...

