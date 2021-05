Advertising

sole24ore : Vaccini, il grande flop Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata - Bartolo34126326 : RT @sole24ore: Vaccini, il grande flop Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata - fisco24_info : Vaccini Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata: Basilicata, Molise e Bolzano non hanno somministra… - Daniele8Morelli : #Vaccini Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata @sole24ore - PintonSofia : RT @sole24ore: Vaccini, il grande flop Johnson&Johnson: la metà delle dosi ancora inutilizzata -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini flop

Il Sole 24 ORE

Percentuale destinata a salire - anche se di poco - da giovedì 13 maggio, quando è previsto l'arrivo di oltre 170mila dosi di Janssen all'hub nazionaledella Difesa. Basilicata, Molise e ...La Lombardia, per esempio, è passata daldi Aria , l'azienda regionale incaricata di gestire il sistema delle prenotazioni per le somministrazioni dei, che ha causato caos, ritardi e ...Basilicata, Molise e Bolzano non hanno somministrato il vaccino monodose. I numeri potrebbero cambiare con il coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie ...Sono sicuramente tutti ben accetti per l'immunizzazione della popolazione e in particolare dei ragazzi. 'Sull'arrivo di nuovi vaccini l'Italia deve attendere l'approvazione di Ema e di Aifa. Un iter c ...