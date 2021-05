Sinner battuto da Nadal | eliminato a Roma

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Jannikperde contro Rafaeled esce di scena al Masters 1000 di. Il giovane talento azzurro si è arreso allo spagnolo, numero 3 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco.si qualifica così per gli ottavi di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov che ha sconfitto l’altro azzurro Stefano Travaglia per 7-6 (7-2), 6-3. Intanto,incassa l’applauso di: “E’ un giocatore incredibile, credo che farà una carriera grandissima. E’ stata una vittoria difficile contro un grande giocatore”, ha detto il mancino di Manacor nell’intervista a caldo dopo il match. Deluso, invece, il 19enne altoatesino: “Sono più triste per la sconfitta che soddisfatto per la prestazione. Difficile accettare che sono già fuori, ero avanti ...

Jannik Sinner perde contro Rafael Nadal ed esce di scena al Masters 1000 di Roma. Il giovane talento azzurro si è arreso allo spagnolo, numero 3 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo due ore e ...Io e Riccardo sappiamo in cosa devo migliorare, vediamo nelle prossime uscite come renderò. Devo ancora lavorare molto, quella di oggi è una sconfitta che fa male, dovevo fare meglio in molte occasion ...