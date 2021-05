Scatta la prescrizione per gli ex terroristi Bergamin e Di Marzio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ex terroristi individuati in Francia, Scatta la prescrizione per Luigi Bergamin e Di Marzio. Scatta l’estinzione della pena per prescrizione per Luigi Bergamin, ex terrorista che si è costituito in Francia dopo la maxi operazione delle autorità italiane e francesi. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano. prescrizione per Bergamin Il Pm di Milano aveva chiesto di rivalutare la prescrizione per Luigi Bergamin, ma la Corte d’Assise di Milano ha dichiarato estinta la pena per prescrizione. Una decisione che inevitabilmente ha provocato polemiche e ha diviso l’opinione pubblica. Sostanzialmente, evidenzia la Corte, dopo i 30 anni dalla sentenza con la quale viene ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Exindividuati in Francia,laper Luigie Dil’estinzione della pena perper Luigi, ex terrorista che si è costituito in Francia dopo la maxi operazione delle autorità italiane e francesi. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano.perIl Pm di Milano aveva chiesto di rivalutare laper Luigi, ma la Corte d’Assise di Milano ha dichiarato estinta la pena per. Una decisione che inevitabilmente ha provocato polemiche e ha diviso l’opinione pubblica. Sostanzialmente, evidenzia la Corte, dopo i 30 anni dalla sentenza con la quale viene ...

