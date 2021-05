Sassuolo-Juventus | De Zerbi | “Abbiamo messo sotto i bianconeri Futuro? Non ho segreti”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Non voglio essere di parte, magiocato una grande gara, siamo andati0-2 nel primo tempo, macreato tantissimo. Dispiace perché nel secondo tempoforzato un po’ troppo per riprendere la partita, avevamo avuto l’occasione per pareggiare. Mettere la Juve così, anche se ferita e non in piena salute, vuol dire tanto per noi“. Lo ha detto l’allenatore del, Roberto De, in seguito alla sconfitta rimediata al Mapei Stadium contro lanel turno infrasettimanale. Ai microfoni di Dazn il tecnico neroverde affronta anche il tema del suo, sospeso tra la conferma con gli emiliani e le sirene ucraine dello Shakhtar Donetsk: “? Quando arriverà il momento vi ...

Advertising

juventusfc : 46’ | Ripartiamo come abbiamo finito! INSIEME, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - AcePostoronny : RT @Inter_br: Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Juve… - notideportiva : #SerieA | Sassuolo 1 - 3 Juventus | Final -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Juventus

Torino, 8 maggio 2021 " A pochi giorni dal netto successo delloStadium , il Milan centra un'altra importantissima vittoria in terra torinese annichilendo con un perentorio 7 - 0 il Torino e compiendo un altro, fondamentale passo verso la conquista di un ...La Roma esce sconfitta da San Siro (1 - 3) ma non scivola in classifica grazie al successo dellacontro il. I giallorossi riscattano parzialmente un primo tempo deludente con i secondi quarantacinque minuti, durante i quali vanno più volte vicino al gol ma alla fine a prevalere ...Serie A, risultati 36.a giornata: tutto invariato nella lotta Champions con le vittorie di Atalanta, Juventus e Milan, Benevento quasi in B ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – La Juventus vince in casa del Sassuolo ma resta fuori dalla zona Champions, il Milan travolge per 7-0 il Torino e mette nei guai i granata. Nella lotta per le p ...