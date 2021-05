Napoli | De Laurentiis show | urla e ola nello spogliatoio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Al termine della partita contro l’Udinese, Aurelio Desi sarebbero scatenato con la squadraIl clima è disteso in casa, grazie anche alle super prestazioni che ormai da due mesi mettono in campo gli azzurri. La qualificazione in Champions League sembra essere a portata di mano, tanto che anche Aurelio Desi sarebbe lasciato andare alla gioia. Come riportato da Il Mattino, infatti, al termine della partita di ieri contro l’Udinese, il presidente dei partenopei sarebbe sceso negli spogliatoi e si sarebbe scatenato con la squadra.e canti di gioia per il patron azzurro che ha preso parte anche alla ola di rito del gruppo ogni fine partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Futuro in bilico per Fabian Ruiz al. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il centrocampista spagnolo non ha voluto ...ogni caso non sarà facile trattare con De:...L'unico strappo alla "regola" del silenzio stampa è del presidente De Laurentiis che affida a un tweet la sua gioia: "Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!!", a celebrare la rete del 5-1 di Lorenzo ...Rinnovato per il decimo anno, l'accordo tra in Napoli e la città trentina, Dimaro Folgarida, circa la prepazione estiva pre campionato. A rendere nota la notizia, un comunicato del club azzurro che an ...