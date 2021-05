LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Marsaglia quarto e Tocci settimo dopo tre tuffi (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: A metà gara comanda nettamente Jack Laugher. Marsaglia è quarto e Tocci settimo. 13.06: Non bene Tocci che sbaglia l’entrata (51.00 punti) ed è settimo con 172.30, undici punti in più sull’ultimo qualificato. 13.05: Buon tuffo per Marsaglia (voti sul 7 e 7.5), che ottiene 61.50 e si porta al quarto posto in classifica con 186.65. Ora Giovanni Tocci con il doppio e mezzo indietro raggruppato. 13.04: Doppio e mezzo rovesciato raggruppato per Lorenzo Marsaglia. 13.02: Il francese Alexis Jandard si porta al secondo posto (198.20). Tra poco i due azzurri. 12.57: Continua la gara sottotono dell’ucraino Oleg Kolodiy, che è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08: A metà gara comanda nettamente Jack Laugher.. 13.06: Non beneche sbaglia l’entrata (51.00 punti) ed ècon 172.30, undici punti in più sull’ultimo qualificato. 13.05: Buon tuffo per(voti sul 7 e 7.5), che ottiene 61.50 e si porta alposto in classifica con 186.65. Ora Giovannicon il doppio e mezzo indietro raggruppato. 13.04: Doppio e mezzo rovesciato raggruppato per Lorenzo. 13.02: Il francese Alexis Jandard si porta al secondo posto (198.20). Tra poco i due azzurri. 12.57: Continua la gara sottotono dell’ucraino Oleg Kolodiy, che è ...

