Lazio-Parma 1-0, D’Aversa: “Gara che fotografa il campionato. Restare in B? La categoria non è un problema” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La partita di stasera sta a rappresentare il percorso da quando sono tornato. Questa Gara fotografa tutto il campionato, abbiamo avuto occasioni per portare a casa un risultato positivo ma siamo sempre a recriminare sul risultato finale. Non credo sia una questione di sfortuna, ma diciamo anche che la sfortuna con noi ci ha visto bene quest’anno”. Lo ha dichiarato il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta contro la Lazio nell’ultimo minuto di recupero. “Il rammarico maggiore è questo – ha analizzato l’allenatore come riporta il sito ufficiale del club – i ragazzi hanno spesso raccolto meno di quanto meritato. Ripartire con il Parma dalla Serie B? Per me Parma non ha categoria, alla fine dell’anno ci si siederà al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La partita di stasera sta a rappresentare il percorso da quando sono tornato. Questatutto il, abbiamo avuto occasioni per portare a casa un risultato positivo ma siamo sempre a recriminare sul risultato finale. Non credo sia una questione di sfortuna, ma diciamo anche che la sfortuna con noi ci ha visto bene quest’anno”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Roberto, dopo la sconfitta contro lanell’ultimo minuto di recupero. “Il rammarico maggiore è questo – ha analizzato l’allenatore come riporta il sito ufficiale del club – i ragazzi hanno spesso raccolto meno di quanto meritato. Ripartire con ildalla Serie B? Per menon ha, alla fine dell’anno ci si siederà al ...

