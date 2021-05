Internazionali | Berrettini e Sonego agli ottavi a Roma Sinner perde la battaglia con Nadal

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Fuori, Trava e Mager. Avanti. È questo il responso del mercoledì did’Italia per gli azzurri impegnati al Foro Italico. Un borsino tutto sommato positivo. Jannik, infatti, era chiamato all’impresa contro lo spagnolo Rafael, Stefano Trava alla grande partita contro il talentuoso Denis Shapovalov, mentre Gianluca Mager ha dato vita insieme a Lorenzoal derby italiano di giornata. La possibilità di vedere un azzurro ai quarti di finale (obiettivo minimo vista la quantità e la qualità della squadra azzurra in questa edizione) è ancora viva, nonostante un tabellone molto ostico. Jannik– Il 19enne altoatesino aveva la sfida più difficile contro il ...

Anche perun impegno duro negli ottavi, contro il greco Stefanos Tsitsipas , vincitore del primo Masters 1000 sulla terra a Montecarlo e chenon affrontò a Melbourne perché ...ROMA - Matteovola agli ottavi di finale aglid'Italia . Il tennista romano ha liquidato al secondo turno l'australiano John Millman. Per un posto nei quarti l'azzurro dovrà vedersela con ...Altra grande prova di Matteo Berrettini che supera in due set John Millman e si qualifica per gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. Una partita da vero top 10 per Matteo, che dal 4-4 nel ...Battuto 7-5 6-4 se ne va arrabbiatissimo ma riceve i complimenti dal maiorchino: «È un giocatore incredibile, farà carriera». Sonego e Berrettini avanti, torna il pubblico ...