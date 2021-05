Incidente in moto, Nicolò muore a 26 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' Nicolò Grillo, 26 anni, il giovane brianzolo che ha perso la vita in seguito a un tragico Incidente in moto avvenuto domenica pomeriggio a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. Il ragazzo, di ... Leggi su monzatoday (Di mercoledì 12 maggio 2021) E'Grillo, 26, il giovane brianzolo che ha perso la vita in seguito a un tragicoinavvenuto domenica pomeriggio a Corteno Golgi, in provincia di Brescia. Il ragazzo, di ...

