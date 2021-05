Hamas colpisce Israele per vincere, col plauso di Iran e Turchia, la faida intra palestinese (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il lancio da parte di Hamas e della Jihad Islamica (appoggiata dall’Iran) di duecento razzi da Gaza su Gerusalemme e su obiettivi civili israeliani rivela che gli scontri astutamente provocati da parte palestinese sulla Spianata delle Moschee nei giorni scorsi non erano affatto spontanei, ma frutto di una lucida e cinica strategia. È la strategia di sempre degli oltranzisti palestinesi: provocare a freddo incidenti di massa con gli israeliani, lanciando centinaia di giovani allo sbaraglio (i pretesti non mancano mai) in modo da innescare volutamente una escalation di violenza, in questo caso sulla Spianata delle Moschee sacra a tutta la Umma musulmana. Una volta infiammato lo scontro, Hamas e Jihad Islamica passano all’offensiva militare contro i civili ebrei. Il lancio di razzi da Gaza ha una scarsa incidenza ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il lancio da parte die della Jihad Islamica (appoggiata dall’) di duecento razzi da Gaza su Gerusalemme e su obiettivi civili israeliani rivela che gli scontri astutamente provocati da partesulla Spianata delle Moschee nei giorni scorsi non erano affatto spontanei, ma frutto di una lucida e cinica strategia. È la strategia di sempre degli oltranzisti palestinesi: provocare a freddo incidenti di massa con gli israeliani, lanciando centinaia di giovani allo sbaraglio (i pretesti non mancano mai) in modo da innescare volutamente una escalation di violenza, in questo caso sulla Spianata delle Moschee sacra a tutta la Umma musulmana. Una volta infiammato lo scontro,e Jihad Islamica passano all’offensiva militare contro i civili ebrei. Il lancio di razzi da Gaza ha una scarsa incidenza ...

Advertising

DatInterni : RT @MarianoGiustino: 2 donne israeliane uccise e 2 feriti gravi nell'attacco missilistico di #Hamas, da #Gaza, su Ashkelon. Hamas colpisce… - Aleslt : RT @I_fatti2: @falcao_fo @ProgDreyfus Lo sottolineo per fare capire che #Hamas non colpisce solo ebrei. Ma i suoi missili beccano anche gli… - bizcommunityit : Razzo Hamas colpisce oleodotto ad Ashkelon, vasto incendio - Ultima Ora - Hladik_tweet : RT @IsraelinItaly: ??GUARDATE: Il momento in cui un razzo di #Hamas partito da #Gaza colpisce un edificio residenziale a Sderot. Da lunedì… - mspagnoletto : RT @I_fatti2: @falcao_fo @ProgDreyfus Lo sottolineo per fare capire che #Hamas non colpisce solo ebrei. Ma i suoi missili beccano anche gli… -