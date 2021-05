Gattuso l’incompreso | simpatico a tutti | sottovalutato da molti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Napoli naviga veloce verso la qualificazione alla Champions League, eppurecontinua a rimanere nel limbo di chi piace ma non convince del tutto Se c’è un allenatore che meriterebbe maggiore considerazione di quella che gli viene universalmente riconosciuta è senza ombra di dubbio Gennaro. Il suo Napoli avanza a suon di goleade e si avvicina giornata dopo giornata all’obiettivo Champions League. E l’impresa, perché di questo si tratta, non era assolutamente scontata a inizio stagione, men che meno pochi mesi fa quando i partenopei navigavano a distanza di sicurezza dalle prime quattro posizioni in Serie A. Colpa soprattutto di infortuni a ripetizione che lungamente hanno privato il tecnico calabrese delle sue stelle, Mertens e Osimhen in primis. E la crescita esponenziale del nigeriano nelle ultime settimane deve far intendere quanto ...