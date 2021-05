Esce in mare con il surf e trova un cadavere senza braccia e gambe (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, di cui al momento non è stato possibile identificare né il sesso né l'età, è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Lacona nel comune di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unin avanzato stato di decomposizione, di cui al momento non è stato possibile identificare né il sesso né l'età, è stato rito questa mattina sulla spiaggia di Lacona nel comune di ...

