Emma Watson | sapete in cosa è laureata la bellissima e iconica attrice di “Harry Potter”?

Advertising

IvanaParra12 : RT @Nathi_Stargazer: Emma Watson Mi musa de la vida!!! ?????? - eugelovegood : @povbarnes emma watson o robert pattinson - Ironic__Girl : @starkxstan_ ??Emma Watson allora - JuliantinaMadr1 : RT @Nathi_Stargazer: Emma Watson Mi musa de la vida!!! ?????? - annesgilb : @tapijinderculo emma watson oppure ariana grande scegli tu -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Watson

SoloGossip.it

Tra loro, nei panni della straordinaria Hermione Granger, c'era la splendida: sapete in cosa è laureata la bellissima attrice? Non tutti lo sanno, andiamo a scoprirlo insieme!... voce diin Harry Potter: ' Non abbiamo mai escluso nessuno e il rischio è cominciare a farlo. Doppiare secondo il colore della pelle è una follia. Se uno come Michael Jackson fosse stato ..."Harry Potter" ha segnato le generazioni con la sua saga iconica di libri e film: sapete in cosa è laureata la bellissima Emma Watson?Una ‘finestra digitale’ resterà sempre aperta sulle spiagge della Sardegna: da Chia a Porto Cervo, da Masua al Poetto di Cagliari. Basterà ‘affacciarsi’ sul portale www.aircam.io per verificare – in l ...