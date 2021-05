Covid a Bergamo | in 7 giorni casi giù del 9% Salgono a 86 i comuni Covid free

Advertising

comunica_rp : 5G, Cellnex firma la rete dell’ospedale di Bergamo simbolo della lotta al Covid - before2000 : Il dottor Fauci sotto giuramento conferma che i vaccini antinfluenzali hanno peggiorato l'attacco del Covid. Ovvero… - teresacapitanio : Covid e misure nelle Regioni, Fontana: «Rendere più semplici i parametri» - viaggilorandi : Buongiorno, mentre Joanna, mette a punto la casa a #waco, noi continuiamo con le proposte per l'#estate. oggi siam… - kris_mav : RT @lilly0971: Io adesso vado di blocco. Troppe merde da tastiera. Troppa gente a cui evidentemente non è morto nessun amico o conoscente d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

Un'immagine scattata all'ospedale di Seriate, provincia di- Ansa . Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, ...ricoverati in terapia intensiva per il...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ... Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti ditrasferiti a Catanzaro, mentre non sono ...Nel report settimanale divulgato dall’Ats di Bergamo si evince un costante anche se moderato miglioramento della situazione del contagio nella nostra provincia. La dimensione statistica dei nuovi casi ...Sabato 15 maggio torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta alimentare nei punti vendita Conad organizzata ...