Choc a Roma, signora sviene mentre cammina: necessaria la rianimazione in strada (Di mercoledì 12 maggio 2021) Attimi di paura e preoccupazione ieri, sulla circonvallazione Ostiense quando una signora, improvvisamente, si è accasciata a terra. E' accaduto nel tardo pomeriggio di martedì, in via Gaetano Casati: una signora, di cui l'età è imprecisata, mentre camminava si è sentita male ed è svenuta per terra. Immediata la reazione dei passanti che hanno tentato di aiutare la donna; sul posto sono arrivate due volanti della Polizia e, ovviamente, un'ambulanza. La rianimazione della donna è durata circa 15 minuti, un'intervento lungo e importante; poi è stata trasportata in ospedale, in prognosi riservata.

