Caso Superlega | l' Uefa passa ai fatti | aperta inchiesta su Real | Barça e Juve

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Prosegue la guerra dellatra prestigio, politica, soldi (molti i soldi in ballo) a cui si aggiunge l'ultimo passo dell'che, dopo gli avvertimenti di dure sanzioni, oraagli atti ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Superlega

- Prosegue la guerra dellatra prestigio, politica, soldi (molti i soldi in ballo) a cui si aggiunge l'ultimo passo dell'Uefa che, dopo gli avvertimenti di dure sanzioni, ora passa agli ...Ma il numero uno del calcio italiano ha parlato di tutto, dallaagli stipendi: "Juve ... L'auspicio è che ci siano rapporti meno tesi e più rilassati fra Ceferin e Agnelli"stipendi ? "Il ...L'Uefa ha aperto un'inchiesta su Juventus, Real Madrid e Barcellona per potenziali violazioni delle norme con la adesione alla SuperLega ...L’Uefa ha aperto ufficialmente un’inchiesta disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona in merito alla Superlega ...