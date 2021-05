Casal Bertone, rapina lampo in pieno giorno: aggredisce una 28enne e le porta via il cellulare (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha aggredito e rapinato una donna in strada nella zona di Casal Bertone ma è stato arrestato dai Carabinieri. A finire in manette è stato un cittadino tunisino di 31 anni, già con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, per il reato di rapina aggravata. Leggi anche: Casal Bertone, si aggiravano in una garage condominiale armati di attrezzi da scasso: denunciati rapina a Casal Bertone L’uomo, nella tarda mattinata di ieri, ha aggredito una ragazza di 28 anni mentre passeggiava in via Ettore Fieramosca, per rapinarle il suo telefono cellulare. La vittima si è opposta energicamente e, dopo una breve colluttazione con l’aggressore, è caduta al suolo, mentre il rapinatore è fuggito. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha aggredito eto una donna in strada nella zona dima è stato arrestato dai Carabinieri. A finire in manette è stato un cittadino tunisino di 31 anni, già con precedenti e in Italia senza una fissa dimora, per il reato diaggravata. Leggi anche:, si aggiravano in una garage condominiale armati di attrezzi da scasso: denunciatiL’uomo, nella tarda mattinata di ieri, ha aggredito una ragazza di 28 anni mentre passeggiava in via Ettore Fieramosca, perrle il suo telefono. La vittima si è opposta energicamente e, dopo una breve colluttazione con l’aggressore, è caduta al suolo, mentre iltore è fuggito. ...

Advertising

CorriereCitta : Casal Bertone, rapina lampo in pieno giorno: aggredisce una 28enne e le porta via il cellulare - UomoRango : @Bomba_SSL ..se vede pure Casal Bertone! - _JoeMontero : @trick_hn Nato e cresciuto in Canton Ticino, Svizzera, ma mio padre è di Casal Bertone. Una vita circondato da mila… - KappaTwo : @trick_hn Cresciuto in una certa via Vetulonia come qualcuno un tantino famoso Tanta stima per Casal bertone ?? - trick_hn : @zarcozilesi Casal Bertone, poi ho “nomadato” per Roma -