BOOM! Corrado Augias verso la domenica pomeriggio di Rai 3

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 maggio 2021)è in odor di promozione. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che per l’86enne giornalista romano Rai 3 sta pensando ad un nuovo spazio nelle, a partire dalle 16.45. Nei palinsesti in via di definizione,sarebbe pronto a conquistare lo slot che segue Mezz’ora in più di Lucia Annunziata per commentare le notizie della settimana. Nel nuovo programma, il giornalista dovrebbe soffermarsi sulle notizie d’attualità della settimana appena conclusa, spaziando dalla cronaca alla politica, ai fenomeni sociali. Di recente, a Le parole della Settimana di Massimo Gramellini (a ridosso della messa in onda del suo Città Segrete), il giornalista e scrittore rispondeva alle lettere dei telespettatori affrontando di sponda ...