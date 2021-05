Banca Centro Emilia, assemblea approva bilancio 2020 (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea dei soci di Banca Centro Emilia ha approvato a maggioranza assoluta tutti i punti all’ordine del giorno, fra cui il bilancio d’esercizio 2020 che ha segnato un utile netto di 2,48 milioni di euro. Oltre l’83% del risultato d’esercizio viene portato a riserva, innalzando il Common Equity Tier One ratio dal 14,55% del 2019 al 17,01%. Saranno inoltre distribuiti ai soci, in relazione al possesso delle quote sociali, circa 300 mila euro sottoforma di dividendo. La Banca di credito cooperativo – che fa parte del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ed è presente con 28 filiali nel territorio compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia – ha inoltre destinato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – L’dei soci dihato a maggioranza assoluta tutti i punti all’ordine del giorno, fra cui ild’esercizioche ha segnato un utile netto di 2,48 milioni di euro. Oltre l’83% del risultato d’esercizio viene portato a riserva, innalzando il Common Equity Tier One ratio dal 14,55% del 2019 al 17,01%. Saranno inoltre distribuiti ai soci, in relazione al possesso delle quote sociali, circa 300 mila euro sottoforma di dividendo. Ladi credito cooperativo – che fa parte del Grupporio Cassa Centraleed è presente con 28 filiali nel territorio compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio– ha inoltre destinato ...

