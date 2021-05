Al via i primi test sull'uomo dello spray nasale anti - Covid: riduce la carica virale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Partir alla met di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo che valuter l'efficacia di uno spray nasale nel trattamento di pazienti Covid - 19 con un quadro clinico lieve. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 12 maggio 2021) Partir alla met di maggio l'arruolamento per il primo studioche valuter l'efficacia di unonel trattamento di pazienti- 19 con un quadro clinico lieve. La ...

Advertising

Samira1577 : RT @ZombieBuster5: @MinervaMcGrani1 @BagueraDaniela Certo. La gente non sa, tra l’altro, che la terapia genica da cui prende ispirazione il… - 12qbert : RT @ZombieBuster5: @MinervaMcGrani1 @BagueraDaniela Certo. La gente non sa, tra l’altro, che la terapia genica da cui prende ispirazione il… - ferrettiantiqu1 : RESTAURO TAVOLINO IN MARMO PRIMI 900 GRAVEMENTE DANNEGGIATO - AndreaSALIERI1 : RT @ZombieBuster5: @MinervaMcGrani1 @BagueraDaniela Certo. La gente non sa, tra l’altro, che la terapia genica da cui prende ispirazione il… - Iollux : RT @Szobosalv: [THREAD] Miglior centrocampista del campionato Ho scelto i 16 migliori (si spera) centrocampisti del campionato e li ho s… -