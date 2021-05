Trezeguet: 'Juve, è l'ora di vincere. I leader devono uscire' (Di martedì 11 maggio 2021) David Trezeguet all'Allianz Stadium, all'interno degli studi del canale ufficiale del club, protagonista nel salottino di #TuttiPazziPerLaJuve, in diretta su Twitch. L'ex attaccante, fresco di diploma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) Davidall'Allianz Stadium, all'interno degli studi del canale ufficiale del club, protagonista nel salottino di #TuttiPazziPerLa, in diretta su Twitch. L'ex attaccante, fresco di diploma ...

Advertising

forumJuventus : Trezeguet: 'In questa Juve nessuno si assume responsabilità, la maglia bianconera va meritata' ???… - tuttosport : #Trezeguet durissimo: '#Juve senza gioco, la maglia va meritata' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Trezeguet: 'Juve, è l'ora di vincere. I leader devono uscire' #sassuolojuve - JuveLakerShow24 : RT @forumJuventus: Trezeguet: 'In questa Juve nessuno si assume responsabilità, la maglia bianconera va meritata' ??? - Precetto : RT @forumJuventus: Trezeguet: 'In questa Juve nessuno si assume responsabilità, la maglia bianconera va meritata' ??? -