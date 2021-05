Traffico internazionale di droga inflitti 153 anni di carcere (Di martedì 11 maggio 2021) di Pina Ferro Traffico internazione di droga arrivano le condanne. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Salerrno Vincenzo?Pellegrino, nella giornata di ieri, ha emesso la sentenza a carico dei numerosi imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito dell’abbreviato (rito che da diritto allo sconto di pena di un terzo) infliggendo 153 anni totali di carcere. Nel dettaglio il Gup ha inflitto: 1 anno e 8 mesi di reclusione a Alessio Cappetta; 2 anni e 6 mesi a Graziano Cappetta; 8 mesi a Paolo Cerasuolo; 8 anni e 8 mesi a Alfredo Cuozzo; 1 anno e 2 mesi a Filippo Cuozzo; 7 anni e 8 mesi a Cuozzo Gerardo; 11 anni a Johan Cuozzo; 8 anni e 4 mesi a Giuseppe De Santis; 20 anni e 8 mesi a Sabato Di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 maggio 2021) di Pina Ferrointernazione diarrivano le condanne. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Salerrno Vincenzo?Pellegrino, nella giornata di ieri, ha emesso la sentenza a carico dei numerosi imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito dell’abbreviato (rito che da diritto allo sconto di pena di un terzo) infliggendo 153totali di. Nel dettaglio il Gup ha inflitto: 1 anno e 8 mesi di reclusione a Alessio Cappetta; 2e 6 mesi a Graziano Cappetta; 8 mesi a Paolo Cerasuolo; 8e 8 mesi a Alfredo Cuozzo; 1 anno e 2 mesi a Filippo Cuozzo; 7e 8 mesi a Cuozzo Gerardo; 11a Johan Cuozzo; 8e 4 mesi a Giuseppe De Santis; 20e 8 mesi a Sabato Di ...

Advertising

RovigoOggi : - Agenparl : FEDESPEDI: PUBBLICATO IL QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE ECONOMICA 'FEDESPEDI ECONOMIC OUTLOOK', con i dati 2020-21… - V_Mannello : @radioanchio @giorgiozanchini @Radio1Rai @RegioneLazio @CostaAndrea70 @marcobreso @LaStampa @chiaraUNHCR… - V_Mannello : #Draghi, nel contesto internazionale, non conta nulla .. come l'#Italia. L'ondata di #migranti che si sta riversand… - V_Mannello : @Michele_Arnese #Draghi, nel contesto internazionale, non conta nulla .. come l'#Italia. L'ondata di #migranti che… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico internazionale Israele chiama i riservisti 'Gli attacchi continueranno' L'esercito ha poi esteso le zone interdette al traffico civile per timore di razzi anticarro dall'...Onu per i diritti umani ha condannato "tutte le violenze" e le violazioni del diritto internazionale ...

Covid, Coldiretti: le riaperture valgono 3,5 miliardi al mese "I maggiori ostacoli si registrano nei centri urbani stretti tra traffico ed asfalto mentre nelle ... sicurezza e varietà a livello internazionale".

Traffico internazionale di droga, cinquantasettenne finisce in carcere il Resto del Carlino 10mila capsule di falsi integratori alimentari sequestrati, perquisizioni anche a Rovigo [CARABINIERI] All’interno le pasticche hanno una sostanza contenuta nel Viagra, individuata e disarticolata dai Nas dei Carabinieri l'intera organizzazione criminale dedita al traffico internazionale ...

La ‘ndrangheta nel Torinese, quattro arresti per estorsione REGGIO CALABRIA – Era ricercato con l’accusa di traffico internazionale di droga, Bruno Palamara, di 51 anni, boss della ‘ndrangheta con una posizione di vertice ...

L'esercito ha poi esteso le zone interdette alcivile per timore di razzi anticarro dall'...Onu per i diritti umani ha condannato "tutte le violenze" e le violazioni del diritto..."I maggiori ostacoli si registrano nei centri urbani stretti traed asfalto mentre nelle ... sicurezza e varietà a livello".[CARABINIERI] All’interno le pasticche hanno una sostanza contenuta nel Viagra, individuata e disarticolata dai Nas dei Carabinieri l'intera organizzazione criminale dedita al traffico internazionale ...REGGIO CALABRIA – Era ricercato con l’accusa di traffico internazionale di droga, Bruno Palamara, di 51 anni, boss della ‘ndrangheta con una posizione di vertice ...