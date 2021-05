Serrande abbassate: la protesta dei centri commerciali per aprire il weekend (Di martedì 11 maggio 2021) Anche al Centro Commerciale Grande Sud di Giugliano (ex Auchan) diversi negozianti hanno aderito alla protesta “Chiudiamo perché vogliamo aprire”. Questa mattina, martedì 11 maggio, alle ore 11 i punti vendita di tutti i centri commerciali d’Italia hanno protestato pacificamente abbassando per alcuni minuti le saracinesche dei propri locali per chiedere l’immediata revoca delle misure restrittiv L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Anche al Centro Commerciale Grande Sud di Giugliano (ex Auchan) diversi negozianti hanno aderito alla“Chiudiamo perché vogliamo”. Questa mattina, martedì 11 maggio, alle ore 11 i punti vendita di tutti id’Italia hannoto pacificamente abbassando per alcuni minuti le saracinesche dei propri locali per chiedere l’immediata revoca delle misure restrittiv L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

