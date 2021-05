Sassuolo - Juve, i convocati di Pirlo: rosa al completo (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea Pirlo ha nuovamente tutta la rosa a disposizione . Era già successo nel match (poi perso clamorosamente) contro il Milan e succederà anche nella trasferta del Mapei Stadium con il Sassuolo , in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021) Andreaha nuovamente tutta laa disposizione . Era già successo nel match (poi perso clamomente) contro il Milan e succederà anche nella trasferta del Mapei Stadium con il, in ...

Advertising

juventusfc : #TrainingCenter | In campo per preparare #SassuoloJuve ?? - juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - TuttoMercatoWeb : Juve, a Maranello una Ferrari da oltre 1,6 milioni per Ronaldo. Può riposare contro il Sassuolo - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'La Juve ha dei campioni feriti ma li affronteremo con le nostre armi' - MondoBN : VIDEO-SOCIAL, Tacco e spettacolo. Quel -