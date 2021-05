Salernitana promossa in A, esplode la festa in città (Di martedì 11 maggio 2021) La Salernitana torna in serie A dopo 23 anni ed esplode la festa. Poco distanziamento e poche mascherine tra i tifosi che festeggiano la promozione. aro/gm/gtr su Il Corriere della città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Latorna in serie A dopo 23 anni edla. Poco distanziamento e poche mascherine tra i tifosi che festeggiano la promozione. aro/gm/gtr su Il Corriere della

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - capuanogio : La #Salernitana oggi potrebbe essere promossa in #SerieA. Quando accadrà, #Lotito avrà 30 giorni per cederla perché… - ZZiliani : Se la #Salernitana come probabile sarà promossa in Serie A, #Lotito dovrà venderla. Come noto infatti non è possibi… - blogsicilia : #notizie #sicilia Salernitana promossa in A, esplode la festa in città - - CorriereCitta : Salernitana promossa in A, esplode la festa in città -