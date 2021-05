Popolare chiude il primo trimestre con numeri ok

Advertising

eliisabrunoni : RT @Cremonaoggi: Banco Bpm - Banca Popolare #Cremona chiude 6 sportelli tra cui l'agenzia di viale Po e la filiale di Stagno Lombardo. La d… - paoloangeloRF : Banco Bpm - Banca Popolare Cr chiude 6 filiali: delusione a Stagno - Cremonaoggi : Banco Bpm - Banca Popolare #Cremona chiude 6 sportelli tra cui l'agenzia di viale Po e la filiale di Stagno Lombard… - lunarossa31 : Ribera %28AG%29 chiude il pronto soccorso per l'emergenza Covid. Scoppia la protesta popolare - DALL'ITALIA - L'Ant… -

Ultime Notizie dalla rete : Popolare chiude

IL GIORNO

di Sondrioil primo trimestre dell'anno con un utile di 59,3 milioni. Questo il dato di maggior rilievo emerso al termine del CdA della Bps che ha provveduto ieri a esaminare e ...E dopo Capalbio e la Maremma, San Galgano . Continua il tour di Chiara Ferragni e Fedez in Toscana , una vacanza per il musicista e lainfluencer che diventa un grandissimo veicolo di promozione della Toscana stessa . Con le storie che girano di smartphone in smartphone tra i milioni di follower della coppia, la regione va ...Popolare di Sondrio chiude il primo trimestre dell’anno con un utile di 59,3 milioni. Questo il dato di maggior rilievo emerso al termine del CdA della Bps che ha provveduto ieri a esaminare e approva ...Tutte le limitazioni al traffico per il passaggio della carovana rosa. I corridori saranno in centro a Faenza poco dopo le 15 ...