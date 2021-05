Osimhen è in continua crescita, si fa sentire anche quando non segna (Di martedì 11 maggio 2021) Osimhen non è solo un attaccante che segna. Non è solo un attaccante che segna in contropiede. Non è solo un attaccante che aggredisce gli spazi, che conquista le praterie. Osimhen non ha segnato contro l’Udinese. Ha giocato contro una squadra che aveva sempre tre uomini dietro: lontani, lontanissimi dalla sciagurata linea difensiva altissima dello Spezia di Italiano. Eppure il nigeriano si è fatto sentire eccome. È sempre stato pericoloso. anche di testa. Proprio in elevazione ha fornito un assist a Di Lorenzo sullo zero a zero. Ha sempre tenuto in ansia la difesa friulana. Ha costruito il primo gol. Si è liberato di Becao da attaccante vero, poi ha tirato su Musso e sulla respinta Zielinski ha segnato. Osimhen non ha mai fatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021)non è solo un attaccante che. Non è solo un attaccante chein contropiede. Non è solo un attaccante che aggredisce gli spazi, che conquista le praterie.non hato contro l’Udinese. Ha giocato contro una squadra che aveva sempre tre uomini dietro: lontani, lontanissimi dalla sciagurata linea difensiva altissima dello Spezia di Italiano. Eppure il nigeriano si è fattoeccome. È sempre stato pericoloso.di testa. Proprio in elevazione ha fornito un assist a Di Lorenzo sullo zero a zero. Ha sempre tenuto in ansia la difesa friulana. Ha costruito il primo gol. Si è liberato di Becao da attaccante vero, poi ha tirato su Musso e sulla respinta Zielinski hato.non ha mai fatto ...

