Mihajlovic | ' Riscattiamo Barrow e Soumaoro Antov? Vedremo' '

(Di martedì 11 maggio 2021) BOLOGNA - "In palio ci sono nove punti. L'obiettivo è vincere le tre partite che restano per migliorare la passata stagione e chiudere a 49 punti, darebbe un senso diverso a questo finale di stagione, ...

Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna , Sinisa, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa : "Se non si può lottare per un posto in Europa, allora devo quantomeno non ...Alla vigilia della sfida contro il Genoa, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic a parlato così in conferenza stampa oggi: “Fare quarantanove punti avrebbe un grande senso, anche perché lo scorso ...